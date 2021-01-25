مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الاثنين 25 يناير 2021.

مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزى ويكمب وندررز × توتنهام هوتسبير – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإسباني أتلتيك بلباو × خيتافى – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري السعودى للمحترفين الباطن × العين – الثانية والنصف ظهرا – على قناة KSA Sports 1 HD التعاون × ضمك – الثالثة إلا الثلث عصرا - على قناة KSA Sports 2 HD الفيصلى × الهلال – الخامسة والربع مساءً - على قناة KSA Sports 3 HD الوحدة × الشباب – السادسة إلا الربع مساءً - على قناة KSA Sports 4 HD كأس أمير قطر الدحيل × الأهلى – السادسة والربع مساءً – على قناة beIN Sports HD كأس الخليج العربى الإماراتى الفجيرة × النصر – الثالثة والربع مساءً اتحاد كلباء × بنى ياس – السادسة مساءً

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