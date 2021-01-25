نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يطالب الكاف بتخفيض عقوبة نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت إدارة الزمالك بطلب التماسا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لتخفيض العقوبة الخاصة بنجم هجوم الفريق مصطفى محمد والتي تقضي بإيقافه أربع مباريات وذلك بسبب الأحداث التي أعقبت نهائي دوري الأبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

وتضمن التماس الزمالك استناد الفارس الأبيض إلى أنه اضطر لعدم أداء مباراتيه مع نظيره جازيلي التشادي في دور الـ32 من البطولة بعد انسحاب المنافس التشادي في اللحظات الأخيرة.

و أعلن الاتحاد الأفريقي مؤخرا عن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات 4 مباريات على خلفية المشادة التي حدثت بينهما عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي فاز فيه المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.