نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي: وليد سليمان لن يلحق بمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبو عبله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة لحاق وليد سليمان بمونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.

ويعاني وليد سليمان من تمزق في العضلة الخلفية، خاصة بعدما خضع اللاعب لحقن البلازما في محاولة لتقليل مدة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة المارد الأحمر مع البنك الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز والمحدد لها غدا الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في عاشر جولات الدوري العام.

ومن المقرر أن تتجه بعثة الأهلي لقطر 29 يناير الجاري استعدادا لمواجهة الدحيل 4 فبراير القادم في أولى مباريات المونديال.