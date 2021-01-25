الرياضة

الشباب والرياضة: الانتهاء من توزيع 900 دراجة فى المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك .. صحتك "

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه تم الانتهاء من توزيع ٩٠٠ دراجة فى المرحلة الثالثة من مبادرة " دراجتك.. صحتك" من "الجبلي - الهايبر هجين" وجار الإعداد للمرحلة القادمة نتيجة للإقبال الكبير على شراء الدراجات خلال المراحل الثلاثة السابقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم توزيع ٥٨٨ دراجة فى محافظتى القاهرة والجيزة، ٦ فى أسوان ١٠ فى اسيوط ٤٣، فى الاسكندرية، ٣ فى الاسماعيلية، ٣ فى الاقصر، ١٢ فى البحر الاحمر، ٢٥ فى الدقهلية، ٢٩ فى الشرقية، ١١ فى الغردقة ٩ فى السويس، ٢٢ فى الغربية، ١٣ فى الفيوم ١ فى المنصورة، ٤٤ فى المنوفية، ١١ فى المنيا ١ فى الوادى الجديد، ١٥ فى القليوبية ٥ فى بنى سويف، ١٠ فى دمياط ٦ فى قنا و، ١٩ فى البحيرة، ١ فى بورسعيد، ١١ فى جنوب سيناء، ٤ فى سوهاج، ٢ فى شمال سيناء ، ٩ فى كفر الشيخ، ٢ فى مطروح.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم الدراجات الخاصة بالقاهرة والجيزة فى مركز شباب الجزيرة وتسليم الدراجات للمتقدمين من المحافظات بمديريات الشباب والرياضه بالمحافظات التابعه لها.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت 3 مراحل من مبادرة "دراجتك .. صحتك " ولاقت إقبالا كبيرا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

وتضمنت المرحلة الثالثة من المبادرة التعاقد مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة الدفعة الثانية من دراجات المرحلة الثالثة خلال الأيام المقبلة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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