خبر سار لجماهير الهلال السعودي قبل كأس السوبر

كشف تقرير صحفي، اليوم، الإثنين، عن خبر سار لجماهير الهلال قبل مواجهة النصري في بطولة كأس السوبر السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن علي البليهي، مدافع فريق الهلال، سيكون جاهزًا للمشاركة في نهائي كأس السوبر.

وتابعت الصحيفة، أن البليهي أنهى برنامجه التأهيلي واللياقي، وسيكون في مقدمة اللاعبين المشاركين في التدريب الأول للفريق عقب العودة من المجمعة غدًا، حيث يواجه فريق الفيصلي في ختام منافسات الدور الأول من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.