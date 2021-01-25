أصبحت فرص أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز صعبة للغاية فى المشاركة مع فريقه أمام الأهلى فى مباراة الغد المقرر إقامتها بينهما فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .
ويعانى أحمد الشيخ من إصابة عضلية أدت إلى تغيبه عن المشاركة مع فريقه فى المباريات الماضية من الدوري الممتاز ، ولا تزال الآلام تحاصر اللاعب والذى اقترب من الغياب أيضا عن مواجهة فريقه أمام المارد الأحمر .
ويعد غياب أحمد الشيخ عن فريقه بيراميدز فى مواجهة الأهلى مؤثرا خاصة إنه كان واحدا من العناصر التى يعتمد عليها الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى للفريق فى ظل القدرات الفنية الجيدة التى يمتلكها اللاعب .
وكان أحمد الشيخ انتقل إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الأهلى بعد عدة سنوات قضاها داخل أركان القلعة الحمراء ، وجاء رحيله عن الأهلى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للأحمر بقيادة موسيمانى وعدم مشاركته فى المباريات.
ويعانى بيراميدز بقوة فى الموسم الكروى الجارى نتيجة تراجع نتائجه بشكل ملحوظ وفقط العديد من النقاط خلال الجولات الماضية من الدوري مما أدى إلى تراجع مركزه فى جدول ترتيب الدوري الممتاز .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضربة جديدة للسماوي.. آلام الشيخ تهدد مشاركته فى موقعة الأهلي وبيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.