باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية

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أحمد جودة - القاهرة - طلب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك التعاقد مع مدافع جديد لتادعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورشحت إدارة الكرة بالزمالك العديد من الأسماء، من بينهم محمود رزق مدافع الاتحاد، جاء في المرتبة الأولى لدى المدرب البرتغالي.

وأكد باتشيكو رغبته في بقاء مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض خلال الفترة القادمة، بالإضافة للتجديد لساسي وعبدالله جمعة.

وتعادل الزمالك مع فريق أسوان سلبا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في تاسع جولات الدوري العام.