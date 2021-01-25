أحسنوا الظن بالله.. نصيحة الحضري لمتابعيه عبر "تويتر"

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" استبدل كلمة “ ياليت “ ب كلمة “ يارب “ لتعلم ان الله قادر على تحويل ما تتمنى إلى حقيقة فقط لأنك أحسنت الظن"
وكان عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، حرص على تهنئه صديقه رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، بعيد ميلاده الـ24، الذى يوافق 23 يناير.
ونشر الحضري عبر حسابه على انستجرام صورة له رفقة رمضان وعلق قائلًا "كل سنة وانت طيب يا رمضان ياحبيبي والعمر كله في سعادة ونجاح عيد سعيد عليك يا رمضان"
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