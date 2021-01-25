الهلال يتطلع للانفراد بصدارة الدوري السعودي أمام الفيصلي

ويتصدر الهلال حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بواقع 8 حالات فوز، و5 تعادلات كثالث أكثر الأندية تعادلا، إضافة إلى خسارة وحيدة على يد الوحدة، في وقت حصد الفيصلي 15 نقطة في المركز الـ13.

وحقق الهلال الفوز مجددًا بعد صيام في 4 مباريات على التوالي أمام الاتحاد والشباب (1-1)، ثم الباطن بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبًا مع الأهلي، لينتصر على التعاون في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل.

ويحرص الروماني رازفان لوشيسكو على استمرار الانتصارات لتسجيل ختامًا متفوقًا في الدور الأول من المسابقة، ونيل بطولة الشتاء، وسيحتاج لذلك كسب مضيفه في المجمعة، أو الخروج بنقطة التعادل في أقل الأحوال.

في المقابل، يأمل الفيصلي مع البرازيلي بريكليس شاموسكا استثمار عامل الأرض، والتي تمنحه قوة إضافية دومًا خلال مبارياته، حيث تعادل معه في الموسم الماضي (2-2)، ويطمح في تجنب الخسارة للابتعاد عن خطور التراجع إلى أحد مراكز الهبوط الثلاثة مع نهاية القسم الأول.