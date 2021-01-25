أهلي 2005 يواجه عنيبة اليوم في بطولة منطقة القاهرة

وفاز أهلي 2005 على مستقبل وطن ٢ - صفر، وعلى الغابة ١٢ - صفر، وعلى الزهور ٥ - صفر، وعلى الطيران ٧ - صفر، وعلى عرب غنيم ٨ - صفر، مسجلًا ٤٤ هدفًا، بينما لم تستقبل شباك الفريق أي أهداف.ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بالأهلي كل من شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًا، وزكريا حسين مدربًا عامًا، وبهاء جمال مدربا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا ، وأحمد جاب الله طبيبا ، ومحمد نحلة مدرب الأحمال البدنية، وإبراهيم خاطر المدلك.
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