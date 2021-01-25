شوبير يكشف تفاصيل قرار مهم في الأهلي بشأن لاعبيه

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلى وضع سياسة للحفاظ على استقرار الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترات المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى، إن الأهلى قرر تجديد التعاقد مع أى لاعب مهم ينتهى عقده قبلها بموسمين على الأقل لفرض حالة من الاستقرار الكامل داخل الفريق، وهو الأمر الذى تم خلال الساعات الماضية مع حمدى فتحى وأليو ديانج ومن قبلهم محمد شريف مهاجم الفريق الذى يقدم مستويات جيدة للغاية.



وأعلن شوبير أن الحكم المونديالى جهاد جريشة يقترب من إدارة مباراة الأهلى وبيراميدز، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.



وقال شوبير إن جهاد جريشة يقترب بقوة من إدارة المباراة وهو المرشح الأول لها، ويأتى بعده فى المرتبة الثانية محمد الحنفى.



وأشار شوبير إلى أن الأهلى أنهى كل إجراءات ضم أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأوضح شوبير أن اللاعب حضر إلى الأهلى بالفعل وخضع إلى الكشف الطبي وتم إنهاء كل إجراءات ضمه من الناحية الإدارية.



وأضاف أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أصر على خضوع اللاعب أحمد العش إلى فترة معايشة مع فريق الشباب من أجل حسم موقفه من الانضمام إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي مؤكدا أن المدير الفنى للأحمر يرغب فى رؤية اللاعب على الطبيعة أولا قبل إتمام التعاقد معه رسميا.



وعلى الجانب الآخر ، يواصل فريق الأهلي استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري.

ويكثف الجهاز الفني من تدريبات الكرة، وأجرى تقسيمة بطول الملعب، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مران الأهلي على منح تعليمات خاصة لبعض اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالشق الهجومي.

وشهد مران الأهلي انتظام كل من بدر بانون وأكرم توفيق لاعبي الفريق، بعد أن غابا عن المشاركة في لقاء المقاولون العرب في الجولة الماضية من بطولة الدوري.