أهلي 2006 يواجه البنك الأهلي في بطولة الجمهورية اليوم

ويمتلك أهلي ٢٠٠٦ في رصيده ٢٥ نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى سموحة ١ - صفر، والإسماعيلي ٤ - ٢، والبنك الأهلي ٢ - ١، والمقاولون العرب ٢ - ١، ووادي دجلة ١ - صفر، والإنتاج الحربي٣ - ١، وسموحة ٢ - ١، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيًا، بينما لم يلعب ضمن الجولتين الثانية والتاسعة.
ونجح أهلي 2006 في تسجيل ١٧ هدفًا في شباك المنافسين ،بينما استقبلت شباكة ٦ أهداف.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًا وأحمد صديق مدربًا عامًا ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى وعلاء مأمون طبيبا وعمار فتحي اداريا وأحمد ممدوح مدلكا.
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