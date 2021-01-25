«رجال طائرة الأهلي» يواجه هليوليدو في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الاثنين عندما يواجه نظيره فريق هليوليدو في إطار منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية في البطولة.
وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق القناة في الجولة الماضية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
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