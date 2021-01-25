نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صلاح حسني: حبي للنادي الأهلي غير قابل للتشكيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد صلاح حسني لاعب النادي الأهلي السابق، عن حبه وعشقه للمارد أحمر، الذي نشأ وترعرع بين جدرانه عندما كان ناشئ.

وتحدث أحمد صلاح حسني في برنامج ملعب أون، عبر قناة أون تايم سبورتس، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، قائلًا: حبي للنادي الأهلي غير قابل للتشكيك، ولا يستطيع أحد أن يقلل منه.

وأشار: سعيد بتخطي لاعبي الأهلي وإدارة النادي جميع المراحل الصعبة في السنوات الأخيرة، وتحقيق حلم دوري أبطال أفريقيا، حيث بلوغ الأهلي والزمالك نهائي البطولة انتصار كبير للكرة المصرية.

وعن فترة احترافه في الدوري الألماني عبر بوابة نادي شتوتجارت، قال: أول مباراة لي مع شتوتجارت كانت أمام بارين ميونيخ.

وأتم: فريق بايرن ميونيخ هو الأفضل عالميًا، والفريق القادر دائمًا في الحفاظ على ثبات مستواه، ويمتلك قدرات فائقة في السرعة.

يذكر ان نجم الأهلي اعتزل لعب كرة قدم في سن مبكرًا (26) عامًا، واتجه إلى مجال الفن حيث قام بتلحين أغنية "حاجة مش طبيعية" لمحمد حماقي، ثم مجال التمثيل، وأهم أعماله "طرف تالت، وتحت الأرض، وحواري بوخارست" مع زوج أخته أمير كرارة، وشارك مع ياسمين صبري في مسلسل حكايتي في رمضان 2019، وبطل مسلسل ختم النمر.