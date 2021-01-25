منافس الأهلى.. المريخ السودانى يعلن رسميا اسم مديره الفنى الجديد

أعلن نادى المريخ السوداني تعاقده مع الصربي ميودراج بيسيتش المدير الفني الأسبق للإسماعيلي لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة .

وكان الفرنسي جوميز المدير الفنى للمريخ أعلن رحيله عن تدريب الفريق قبل عدة أيام ، وهو الأمر الذى أدى إلى تعاقد المريخ مع ميودراج لتولى تدريب الفريق .

ويلعب المريخ السودانى فى نفس مجموعة الأهلى بدوري أبطال إفريقيا والتى تضم كلا من الأهلى والمريخ وليوبارد الكونغولى وسيمبا التنزانى .

ومن المقرر أن يلعب الأهلى مع المريخ السودانى فى افتتاح مبارياته بدور المجموعات 16 فبراير المقبل .