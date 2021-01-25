بنحبك بجد يا كرة اليد .. من هو المعلق خالد خيري آسر قلوب المصريين بالمونديال

نجح المعلق خالد خيري فى الاستحواذ على قلوب المصريين المتابعين لفاعليات بطولة العالم لكرة اليد المقامة فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بسبب أدائه الرائع فى وصف والتعليق على مباريات منتخبنا الوطنى .

واستطاع خالد خيري فى خلق حالة من الالتفاف الجماهيري خلف منتخبنا الوطنى بسبب تعليقه المؤثر فى المباريات واستخدام كلمات وألفاظ تلهب كل مشاعر المشاهدين لمباريات منتخب مصر خبر شاشات التلفزيون .

وبات خالد خيري واحدا من ألمع نجوم مونديال اليد الجارى على السوشيال ميديا بسبب عباراته الشهيرة التى يستخدمها فى تعليقه على مباريات منتخبنا الوطنى لكرة اليد مثل حلوين يا مصريين .. وبجد بجد بنحب يا كورة اليد .. اللى يشوط يشوط عندنا الاخطبوط .. ولاد النيل حلوين حلوين .. الأحمر النارى الأبيض الذهبي وغيرها من التعليقات التى سكنت قلوب المصريين .

في 1984 بدأ في ممارسة كرة الطائرة وأصيب في الكاحل، فتحول للعب كرة القدم كحارس مرمى، فتعرض لكسر في الكاحل مرة اخري ، مما أعاق استمرار مسيرته لتبدأ رحلته مع كرة اليد كحارس مرمى.

بدأ خالد خيري مسيرته مع التعليق فى 1999 عندما أعلنت الإذاعة عبر إذاعة الشباب والرياضة، عن حاجتها لمعلقين على المباريات ، وقتها مصر كانت تستعد لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد، بالفعل تقدم و ونجح في الاختبارات ومعه 10 معلقين آخرين فقط .

تولى وقتها التعليق على المجموعة التي كانت تلعب في الإسماعيلية .، وكانت الاختبارات صعبة أشرفت عليها رئيسة شبكة الشباب والرياضة حينها د. نجوى أبو النجا والأستاذ حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة و التليفزيون و الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد ومتخصصو الاذاعة في نبرات الصوت وقياسها " زعتر وعنتر " الإذاعة المصرية حيث كان تخصصهم حجم الصوت وابعاده في 1999 برغم ضعف الامكانيات .

أول مباراة علق عليها كانت مباراة مصر وروسيا في بطولة الأهرام الودية سنة 1999 كانت قبل بطولة العالم في مصر على اذاعة الشباب والرياضة وبدأ مسيرة المعلق مع عالم كرة اليد .

ويتواجد خالد خيري بصفة مستمرة فى التعليق على مباريات منتخب مصر سواء المنتخب الأول أو الشباب أو الناشئيين بالمحافل الدولية والعالمية نتيجة عشق المصريين له وطريقة تعليقه الرائعة والتى تسببت فى مطالب جماهيرية بتعليقه على مباريات كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى فى مصر .