نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مواجهة فريقي الباطن والعين ضمن مباريات الجولة (15) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كان مقرراً لها أن تقام غداً، وذلك بسبب ظروف الطيران.

في الوقت الذي قررت فيه اللجنة خلال إجتماعها الطارئ أن يكون موعد مباراة الفريقين القادم يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أرضية إستاد نادي الباطن في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

يُذكر أن اللجنة حاولت القيام بكافة السبل من أجل إقامة المباراة في موعدها إلى أن ظروف الطيران حالت دون ذلك ليتم تأجيلها وتلعب في الأسبوع القادم.