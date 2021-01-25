نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم نابولي يختار الانتقال إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي حسم قراره وأعرب عن رغبته في الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وألمحت صحيفة ذا صن البريطانية أن كوليبالي ارتبط في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رغبة كوليبالي هي اللعب في صفوف مانشستر يونايتد مما يعطي النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد دفعة كبيرة في الصفقة لا سيما أنه من المعجبين للغاية بالنجم السنغالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الأزمة التي تواجهها إدارة الشياطين الحمر هي المطالب المالية التي يطلبها أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي والتي تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد كوليبالي مع نابولي ينتهي في يونيو 2023.