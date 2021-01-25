نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل مسئولو الأهلي قائمة الفريق الأحمر النهائية المشاركة في مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر. وكشف المصدر عن ال23 لاعبا التي اشتملت عليهم القائمة النهائية للمونديال، وتضم كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم وأحمند رمضان بيكهام وبدر بانون وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وجونيور أجايي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف. َوخرج من القائمة الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيدا مدافعا الفريق لوجهة نظر فنية. ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز والمقرر لها غدا الثلاثاء في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.