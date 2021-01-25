نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للصيد ومستقبل وطن وحلوان العام بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غداً الثلاثاء، مباريات الأسبوع الثامن بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، والتي تأجلت بسبب اقامة مباريات الدور الأول بكأس مصر.

حيث يستضيف فريق الصيد صاحب المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط نظيرة فريق أبو النمرس صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة.

ويخوض فريق جينيس العاشر برصيد 8 نقاط لقاء مرتقب مع جولدي السابع برصيد 12 نقطة، كما يستضيف الإتصالات المتصدر برصيد 23 نقطة نظيرة حلوان العام صاحب المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

ويخرج فريق أكتوبر الذي يحتل الترتيب الـ 12 برصيد 8 نقاط لملاقاة مركز شباب بشتيل صاحب المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

ويلعب فريق أوسيم متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط مع كاسكادا صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة، ويلتقي فريق المعادي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة مع فريق البدرشين الثامن برصيد 11 نقطة.

ويحل فريق العياط صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة ضيفاً على الصف صاحب المركز الـ 15 برصيد 5 نقاط.

ويحتضل ملعب مركز شباب زينهم لقاء فريق مستقبل وطني الذي يتواجد في المركز الـ 16 بـ 7 نقاط مع فريق القومي صاحب الوصافة برصيد 18 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 23 نقطة

2- القومي 18 نقطة

3- كاسكادا 16 نقطة

4- المعادي 16 نقطة

5- العياط 13 نقطة

6- أبو النمرس 13 نقطة

7- جولدي 12 نقطة

8- البدرشين 11 نقطة

9- بشتيل 9 نقاط

10- جينيس 8 نقاط

11- الصيد 8 نقاط

12- أكتوبر 8 نقاط

13- مستقبل وطن 7 نقاط

14- حلوان العام 6 نقاط

15- الصف 5 نقاط

16- أوسيم 4 نقاط