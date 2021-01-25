نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل سباق فورمولا 1 في السعودية بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الجهات المنظمة لسباقات فورمولا وان في المملكة العربية السعودية عن تأجيل السباق الذي كان سيقام بالمملكة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ووفقاً لقرار التأجيل فإن السباق كان من المُنتظر أن يقام خلال الفترة القادمة قبل أن يتم تأجيله إلى شهر ديسمبر القادم على أن تقام سباقات الموسم القادم في شهر مارس.

يُذكر أن هذا القرار تم إتخاذه بعد أن تم نقل السابق الإففتتاحي التقليدي في إستراليا من مارس إلى شهر نوفمبر بالإضافة إلى تأجيل جميع السابقات أسبوع لكل جولة.