نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعب "المدينة" يستضيف نهائي النسخة الثامنة من دوري الشباب بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بمحافظة السويس اختيار ملعب مركز شباب المدينة بحى الاربعين، لاستضافة نهائي البطولة في نسختها الثامنة، بين مركز شباب قرية عامر و مركز شباب سليم الحي والمقرر لها 9 فبراير المقبل، الساعة 12 ظهرا.



وسبق للملعب استضافة أكثر من نهائي للبطولة وكان اخرها في العام الماضي حينما فاز مركز شباب فيصل على مركز شباب السلام 2-1.



وجاء تأهل مركز شباب قرية عامر بعد الفوز على نظيرة مركز شباب السلام بضربات الجزاء، كما فاز مركز شباب سليم الحى على حساب مركز شباب الرائد بنتيجة 2/3.



ويصعد الفريق الفائز بالبطولة إلى التصفيات علي مستوى الجمهورية.