خليه فى السر.. شوبير يوجه رسالة للمصريين بشأن الأهلي والدحيل القطري

وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ جماهير الكرة المصرية حيث طالبهم بضرورة تشجيع فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام شهر فبراير المقبل

واضاف في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي " مع شوبير " عبر أثير "اون سبورت اف ام " أن الأهلي هو ممثل الكرة المصرية والإفريقية في هذا المحفل العالمي مشددا أن دعمه وتشجيعه أمر ضروري على جميع الجماهير المصرية

واضاف أن من يرغب في تشجيع الدحيل القطري أن يجعل الأمر سريا فقط مشددا أن رايه كان سيكون مماثلا حال كان الزمالك هو ممثل الكرة المصرية

وتابع أن الأهلي سيسافر بصحبه جميع اللاعبين مثل وليد سليمان ورامي ربيعه خوفا من أن يكون لحاجه إليهم هناك .