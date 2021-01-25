واضاف في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي " مع شوبير " عبر أثير "اون سبورت اف ام " أن الأهلي هو ممثل الكرة المصرية والإفريقية في هذا المحفل العالمي مشددا أن دعمه وتشجيعه أمر ضروري على جميع الجماهير المصرية
واضاف أن من يرغب في تشجيع الدحيل القطري أن يجعل الأمر سريا فقط مشددا أن رايه كان سيكون مماثلا حال كان الزمالك هو ممثل الكرة المصرية
وتابع أن الأهلي سيسافر بصحبه جميع اللاعبين مثل وليد سليمان ورامي ربيعه خوفا من أن يكون لحاجه إليهم هناك .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خليه فى السر.. شوبير يوجه رسالة للمصريين بشأن الأهلي والدحيل القطري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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