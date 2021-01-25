بعد جدل رحيله للإسماعيلى .. ننشر تفاصيل عقد إيهاب جلال مع المقاصة وتوقيت انتهائه

تردد اسم إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقوة لتدريب الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الأيام الماضية دخول الإسماعيلى فى مفاوضات رسمية مع إيهاب جلال لتولى تديب قلعة الدراويش وإنقاذ المسيرة بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق خلال الموسم الكروى الجارى .

وعلى الفور ، أغلق مسئولوالمقاصة ملف إمكانية رحيل إيهاب جلال للإسماعيلى بشكل رسمي بعد صدور بيان من قبل النادى أكد خلاله تمسكه ببقاء جلال معه خلال الفترة المقبلة رافضا أى حديث عن رحيله .

وعلم " دوت الخليج " أن عقد إيهاب جلال مع المقاصة يمتد حتى نهاية الموسم الكروى الجارى ، ويحق له الرحيل بنهاية الموسم .

ووقع إيهاب جلال عقدا مع مسئولى المقاصة قبل بداية الموسم لمدة عام واحد فقط لا غير وليس لمدة عامين كما يشاع البعض ، ويرفض جلال فى الوقت الحالى أى حديث عن تجديد تعاقده مع المقاصة مفضلا ترك هذا الملف حتى نهاية الموسم حتى تكون الرؤية وضحت بشكل جيد بشأن موقفه مع المقاصة .

ويقدم المقاصة مستويات جيدة مع إيهاب جلال خلال الموسم الكروى الجارى ، ونجح فى تحقيق العديد من النتائج المميزة .