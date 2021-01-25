بعد خسارته أمام ليستر .. تشيلسي يقرر إقالة لامبارد

أكد تقرير صحفي اليوم، الإثنين، أن إدارة تشيلسي الإنجليزي، تتجه لإقالة فرانك لامبارد مدرب الفريق، والإعلان خلال ساعات.
وقالت صحيفة "تليجراف"، أن تم إبلاغ لاعبي تشيلسي بعدم الحضور إلى التدريبات إلا بعد الظهر، مشيرة إلى أن ذلك بسبب اتخاذ الإدارة قرارها بإقالة لامبارد.
وجاء قرار إقالة لامبارد الذي قاد تشيلسي خلال 19 شهرا، بعد خسارة البلوز أمام ليستر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، رغم تغلب الفريق على نظيره لوتون تاون، ليلة أمس، الأحد، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وحقق تشيلسي انتصارين فقط في آخر 8 مباريات خاضها في البريميرليج.
ويحتل فريق تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
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