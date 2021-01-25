نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدولي الإنجليزي السابق مايكل أوين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المعتتزل أن سبب فوز ضياع ليفربول على مانشستر يونايتد بسبب أن المباراة كانت متقاربة في المستوى.

وفيما يخص الدولي المصري محمد صلاح أكد أنه سعيد للغاية ويمر بفترة قوية على الرغم من الخسارة والخروج من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

وأنهى أنه يعتقد أن صلاح محبط بسبب تسجيله هدفين في محاولة منه لإنقاذ فريقه من شبح الخروج لكن هذه هي كرة القدم التي يجب أن يكون فيها فائز وخاسر.