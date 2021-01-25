الأهلي يرفع شعار "البطل" قبل مواجهة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الأهلي نظيره بيراميدز مساء غد الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز وعينه على بطولة كأس العالم للأندية.

يتجه الأهلي إلى الدوحة بعد مباراة الثلاثاء، حيث يفتتح مشواره في كأس العالم بمواجهة الدحيل القطري، في 2 فبراير.

ويتقاسم الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، متساوياً مع غريمه التقليدي الزمالك، لكن يتفوق بفارق الأهداف.

وبعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي، بدأ بيراميدز الموسم بصورة مخيبة، وفاز ثلاث مرات فقط في مبارياته الثماني الأولى، ليتأخر بسبع نقاط عن القمة، في المركز الخامس.

وأمام بيراميدز سيواجه الأهلي ثلاثة من لاعبيه السابقين الذين كانوا ضمن تشكيلته الفائزة بالدوري الموسم الماضي، وهم الثنائي المخضرم أحمد فتحي، والحارس شريف إكرامي، بالإضافة إلى الجناح رمضان صبحي.

كما يدخل الأهلي المباراة بسجل غير مألوف أمام أحد منافسيه المحليين، إذ لم يفز على بيراميدز سوى مرة واحدة في آخر ست مواجهات بينهما في جميع المسابقات.

وخلال هذه المسيرة خسر الأهلي أمام بيراميدز أربع مرات متتالية في 2018 و2019.

لكن فريق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، تلقى أنباء مشجعة بعد أن جاءت نتيجة فحص كوفيد-19 للمدافع المغربي بدر بانون، ولاعب الوسط أكرم توفيق سلبية.

وغاب الاثنان عن الفوز 3-2 على "المقاولون" الأسبوع الماضي.

وفي المقابل يواجه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ضغوطاً متزايدة بعد ثلاثة تعادلات في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.