الرياضة

المريخ يضم " سمير " بورفؤاد لموسمين

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤلي التعاقدات بنادي المريخ البورسعيدي في ضم اللاعب محمد سمير باك ليفت فريق بورفؤاد ، والذي وقع على عقد مدته موسمين .

ويجيد " سمير " اللعب بمركز المساك ، وتأتي تلك الصفقة ضمن تدعيمات المريخ خلال فترة الإنتقالات الشتوية ، حيث يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ، ويقوده فنيا أحمد عبد العزيز .

وكان المريخ قد حقق التعادل مؤخرا أمام جمهورية شبين في الدوري ، بينما تأهل للدور التمهيدي الثالث لكأس مصر على حساب كهرباء الإسماعيلية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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