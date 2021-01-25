نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ يضم " سمير " بورفؤاد لموسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤلي التعاقدات بنادي المريخ البورسعيدي في ضم اللاعب محمد سمير باك ليفت فريق بورفؤاد ، والذي وقع على عقد مدته موسمين .

ويجيد " سمير " اللعب بمركز المساك ، وتأتي تلك الصفقة ضمن تدعيمات المريخ خلال فترة الإنتقالات الشتوية ، حيث يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ، ويقوده فنيا أحمد عبد العزيز .

وكان المريخ قد حقق التعادل مؤخرا أمام جمهورية شبين في الدوري ، بينما تأهل للدور التمهيدي الثالث لكأس مصر على حساب كهرباء الإسماعيلية.