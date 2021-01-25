نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير: تشيلسي يطيح بـ"لامبارد" ويحدد بديله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم أن نادي تشيلسي قرر إقالة مدربه فرانك لامبارد على خلفية تراجع النتائج.

قالت صحيفة تلجراف: "النادي طالب لاعبيه بتأخير حضورهم لمقر التدريب حتى ظهر اليوم".

وفاز تشيلسي في مباراة وحيدة، وخسر 5 مرات في آخر 8 لقاءات خاضها في الدوري الإنجليزي، ليتراجع للمركز التاسع في الترتيب.

وذكرت تقارير في وقت سابق، أن النجم السابق لفريق "البلوز" بات مهدداً بالرحيل، بعدما خيب الفريق آمال جمهوره في الموسم الحالي، رغم الانتدابات القوية في الصيف الماضي.