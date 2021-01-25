نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر UFC يُجبر اتحاد AEW على تغيير تاريخ “إيفولوشن” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر إتحاد إتحاد اي اي دابليو خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الإثنين تغيير موعد عرض إيفولوشن ليصبح يوم الأحد الموافق السابع من شهر مارس القادم.

ويُعتبر هذا العرض هو أولى العروض الكبرى التي يتم إطلاقها بواسطة عرض دبليو دبليو اي يوم الأحد حيث أنه عادة ما يقوم الاتحاد ببث العروض يوم السبت.

وجاءت تلك التغييرات مفاجئة حيث كان من المقرر أن ينطلق العرض يوم السبت 27 فبراير في صالة دبليز بليس في جاكسوفيل بولاية فلوريدا الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.