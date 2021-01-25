وتنطلق منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز يوم الجمعة المقبل 29 يناير بأول مباراة في الجولة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة العشرين في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012