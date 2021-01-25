نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية على إيقاف الحكم الدولي محمد يوسف عن إدارة أي مباريات لمدة شهر في بطولة الدوري.

وجاء إيقاف محمد يوسف بسبب الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها في مباراة الزمالك ضد أسوان والتي جمعت الفريقان أول أمس السبت لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

في الوقت الذي تقرر فيه أيضاً إيقاف حكم الفيديو المساعد شهر كامل عن إدارة أي مباريات في الدوري بسبب تجاهله الحديث مع الحكم في لعبتين داخل منطقة الجزاء مشكوك في صحتهم.