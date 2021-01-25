نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 كاملة حسب توقيت مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 ، بعد إجراء القرعة الخاصة بكاس العالم للأندية أسفرت عن عدد من المواجهات الهامة والكبيرة بين الأندية العربية والأوروبية، وتُقام منافسات البطولة في الرابع من فبراير حتى الحادي عشر من نفس الشهر، لذلك سنتعرف سوياً من خلال هذا التقرير على جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 كاملة وملاعب المباريات التي ستُقام على الأراضي القطرية، وسوف يواجه الأهلي بطل مصر نادي الدحيل القطري في افتتاح منافسات البطولة.

مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021

مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 ، أسفرت قرعة كاس العالم للأندية التي أُقيمت الفترة الماضية في مدينة زيوريخ السويسرية عن مواجهة الأهلي المصري والدحيل القطري في أولى منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وسوف يُقابل الفائز من الفريقين فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وتُعد هذه من المواجهات الثقيلة.

وعلى الجانب الأخر سيلتقي فريقي أولسان هيونداى بطل دوري أبطال أسيا الموسم الماضي، وفريق تيجريس أونال بطل الكونكاكاف في مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية، وسوف يُقابل الفائز من الفريقين المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس بين سانتوس أوبالميراس من البرازيل.

جدول مباريات كاس العالم للأندية 2021

الجدير بالذكر أن الأهلي المصري قد تأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد أن تم تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الماضي للمرة التاسعة له وكان على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك المصري المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويُشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة له.

جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021

ربع النهائي 4 فبراير – تيجريس أونال المكسيكي × أولسان الكوري الجنوبي 4 مساء. 4 فبراير – الأهلي × الدحيل القطري الساعة السابعة والنصف مساء. تحديد المركز الخامس 7 فبراير – الخاسر من لقاء تيجريس أونال مع أولسان × الخاسر من مباراة الأهلي والدحيل الساعة الخامسة. نصف النهائي 7 فبراير – سانتوس أو بالميراس × الفائز من تيجريس وأولسان الساعة الثامنة مساء. 8 فبراير – بايرن ميونخ × الفائز من لقاء الأهلي والدحيل الساعة الثامنة مساء. تحديد المركز الثالث 11 فبراير.. على ملعب “المدينة التعليمية” في تمام الساعة 5 مساء النهائي 11 فبراير.. على ملعب “المدينة التعليمية” في تمام الساعة 8 مساء

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021 وموعد مباراة الأهلي والدحيل القطري القادمة، اللقاء الافتتاحي لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 ، ونود أن نُذكركم متابعينا أننا سنعمل على رصد المزيد من الأخبار عن البطولة الكبيرة حيث سنوفر لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس العالم للأندية 2021 على النايل سات عربسات والأقمار الصناعية الأخرى.