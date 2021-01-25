وقال عبد الجواد عبر برنامج " بي اون " عبر قناة " اون تايم سبورت":إن باتشيكو يدرس قرار تجميد محمود علاء خلال الفترة المقبله نظرا لكونه بعيدا عن مستواه الفني".
وأضاف أن باتشيكو يسعى لفرض العدل والمساواة بين جميع اللاعبين في الفريق حتي المميزين،لضمان تتألق اللاعبين و بذل قصارى جهدهم مع الفريق.
وتابع أن وجهة نظر محمود علاء هي أن باتشيكو يجب أن يدعمه حاليا خاصه عقب تعافيه من فيروس كورونا حتي يعود لمستواه وبقائه على دكة البدلاء سيؤخر عودته لمستواه.
وأضاف أن الخطأ هو رد فعل محمود علاء على الرغم من حقه في المشاركة.
أما عن مصطفى محمد،فأشار عبد الجواد إلى أن الزمالك ينتظر عرضا رسميا من جالاتا سراي بقيمة تقترب من 2 ونصف مليون يورو للموافقه على رحيله لضمان استقرار وهدوء الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باتشيكو يدرس تجميد محمود علاء| وهذه تطورات رحيل مصطفى محمد عن الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.