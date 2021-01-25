توقعات الجماهير لنتائج مباراة الأهلى وبيراميدز..فيديو

يستعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لمواجهة قوية منتظرة أمام نظيره الأهلى، والمقرر لها فى السابعة والنصف مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ورفض مسئولو بيراميدز إعلان حالة الطوارئ أو تحديد مكافآت خاصة فى حالة الفوز على الأهلى، حيث اكتفى المسئولين بتحفيز اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية ستعيدهم للمنافسة وتصبح انطلاقة جديدة للفريق بعد النتائج الغير مرضية التى تحققت من بداية الموسم.

وإنطلقت عدسة دوت الخليج في جولة بالشوارع المصرى لترصد توقعات الجماهير للقاء الفريق الأحمر مع نادى بيراميدز.

وقال محمود المالكى بالتأكيد سيفوز الأهلى على نظيره متوقعا النتيجة 2_0 لصالح الفريق الأحمر مؤكدا أن وجود محمد الشناوى في هذه المباراه سيشكل فارق في روح الفريق والجمهور وبالتالي سترتفع الروح المعنوية للاعبين ومتوقع أداء رائع لهم في الملعب.

ومن جانبه أكد عبد الله جلال أن بيراميدز نادى قوى ولايستهان به ولكن الأهلى يتميز بجماهريته العريضة وإنتصاراته المعتادة ،وهذا لايمنع فوز بيراميدز عليه متوقعا النتيجة تعادل لكلاهما.

وتابع محسن مصطفي أنه يشجع "اللعبة الحلوة" وفريقي الأهلى وبيراميدز سوف يبدعون بأداء قوى وستكون المنافسة قوية متوقع فوز بيراميدز على الفريق الأحمر بفارق هدفين