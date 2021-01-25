منتخب السويد في زيارة لأهرامات الجيزة.. صور

نظمت لجنة الإقامة والإعاشة رحلة لمنتخب السويد لزيارة أهرامات الجيزة. وعبر رئيس البعثة واللاعبين عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار في العالم وأن زيارة الأهرام كان حلما وتحقق. وأكد رئيس البعثة عن شكرة وامتنانه للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.

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