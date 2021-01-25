الرياضة

النني لـ أوزيل عقب انتقاله للدوري التركي: أهديتك أسيست أفضل هدف في مسيرتك الكروية

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وجه محمد النني نجم فريق أرسنال الإنجليزي رسالة وداع إلى مسعود أوزيل عقب انتقاله رسميا إلى صفوف فريق فنربخشه التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"بالتأكيد سوف أفتقدك كتيرا ولكن المسافات لن تؤثر على صداقتنا..انت كنت رائع معي وانا ايضا حيث أهديتك اسيست افضل هدف في مسيرتك الكرويه...حظ سعيد صديقي "

أعلن نادي فنربخشة التركي، امس الأحد، عن تعاقده مع الألماني مسعود أوزيل، قادمًا من نادي ارسنال لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

نادي فنربخشة التركي أعلن التعاقد مع أوزيل بعد التوصل لاتفاق مع ارسنال، لينتقل اللاعب الألماني لفنربخشة بدون مقابل مادي.

ولم يشارك أوزيل مع ارسنال منذ شهر مارس الماضي، وتم إبعاده من قائمة الفريق للموسم الحالي.

ولم يعلن فنربخشة عن راتب اللاعب، لكن بعض التقارير تشير إلى أنه سيتقاضى راتبًا يقدر بـ 65 ألف جنيه إسترليني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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