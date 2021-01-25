وكتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"بالتأكيد سوف أفتقدك كتيرا ولكن المسافات لن تؤثر على صداقتنا..انت كنت رائع معي وانا ايضا حيث أهديتك اسيست افضل هدف في مسيرتك الكرويه...حظ سعيد صديقي "
نادي فنربخشة التركي أعلن التعاقد مع أوزيل بعد التوصل لاتفاق مع ارسنال، لينتقل اللاعب الألماني لفنربخشة بدون مقابل مادي.
ولم يشارك أوزيل مع ارسنال منذ شهر مارس الماضي، وتم إبعاده من قائمة الفريق للموسم الحالي.
ولم يعلن فنربخشة عن راتب اللاعب، لكن بعض التقارير تشير إلى أنه سيتقاضى راتبًا يقدر بـ 65 ألف جنيه إسترليني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النني لـ أوزيل عقب انتقاله للدوري التركي: أهديتك أسيست أفضل هدف في مسيرتك الكروية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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