نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور التمهيدى الثالث بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة عن مواعيد الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر لكرة القدم.



ومن المقرر أن تقام المباريات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين حيث تقام ٢٨ مباراة على مدار الثلاث أيام.