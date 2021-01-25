نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الثلاثاء الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست بروميتش البيون.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:
1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.
2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.
5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.
6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.
7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف
8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 8 أهداف.
9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.
10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.