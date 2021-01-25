جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الثلاثاء الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست بروميتش البيون.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012