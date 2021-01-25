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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الثلاثاء الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست بروميتش البيون.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.

2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.

5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.

6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.

7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف

8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 8 أهداف.

9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.

10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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