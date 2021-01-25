منتخب روسيا في زيارة لأهرامات الجيزة على هامش مونديال اليد

نظمت لجنة الاقامة والاعاشة بمونديال اليد رحلة لمنتخب روسيا لزيارة أهرامات الجيزة.
وعبر رئيس البعثة واللاعبين عن سعادتهم لزيارة احد اهم الاثار في العالم وان زيارة الاهرام كان حلم تتحقق.
وأكد رئيس البعثة عن شكره وامتنانه للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الاثر الكبير لنجاح البطولة.
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