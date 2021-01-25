و أكد اخصائي بفريق الأسطول في تصريحات صحفيه أن فريقه كان يخوض مباراة في الملعب الملاصق لملعب مباراة السكه والمجد ليفاجأ بمن يطالب بطبيب سريعا حيث ذهب ليجد اللاعب ملقيا على الأرض في حاله اغماء و تشنج.
واضاف أن اللاعب كان ابتلع لسانه وغير قادر على التنفس حيث احضر اجهزه طبيه متخصصه في هذا الشان و ساعده و عاد النبض منتظما ولكن التنفس لم يكن منتظما.
وأكمل أن الملعب لم يكن به سياره اسعاف لذلك تأخر نقل اللاعب للمستشفي الذي أغمي عليه مره اخري و كان يعاني من ضيق تنفس شديد.
يذكر أن مجلس إدارة السكة الحديد أعلن الحداد 3 ايام عقب وفاة اللاعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل وفاة نجم نادي السكة أثناء مباراة للفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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