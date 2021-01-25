نجم ريال مدريد يقترب من أرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - بات النرويجي مارتن أوديجارد نجم ريال مدريد قريبا للغاية من الانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ويتفوق أرسنال في سباق ضم أوديحارد على كل من ريال سوسييداد، وأياكس أمستردام، المهتمين أيضاً بالحصول على خدمات اللاعب الشاب.

كشفت أن كلا الناديين توصلا لاتفاق بشأن قيمة الإعارة، التي ستبلغ 1.8 مليون إسترليني (2 مليون يورو)، إضافة لدفع راتب اللاعب البالغ 38 ألف استرليني (42.800 ألف يورو) أسبوعياً لنهاية الموسم.

وينتظر أن يخضع أوديغارد (22 عاماً) للفحوصات الطبية قبل إتمام الصفقة.