نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي برشلونة فوزا هاما بنتيجة هدفين مقابل لاشئ على حساب نظيره نادي إلتشي ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره رايو فالكانو يوم المقبل المقبل ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي رايو فاليكانو.

ولم تحصل آي قناة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حقوق بث بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.