مونديال اليد.. منتخب النمسا في زيارة للأهرامات

نظمت لجنة الاقامة والاعاشة، رحلة لمنتخب النمسا لزيارة أهرامات الجيزة.

وعبر رئيس البعثة واللاعبين عن سعادتهم لزيارة احد اهم الاثار في العالم وان زيارة الاهرام كان حلم تتحقق.

واكد رئيس البعثة عن شكره وامتنانه للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الاثر الكبير لنجاح البطولة.