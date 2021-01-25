رمضان والسعيد.. موسيماني يفرض رقابة صارمة علي ثنائي بيراميدز

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة مع لاعبيه شهدت شرح نقاط القوة والضعف في بيراميدز. ويلتقي الفريق الاحمر مع بيراميدز مساء غد بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مسابقة الدوري . وتحدث موسيماني مع لاعبيه خلال المحاضرة علي أهمية وضع الثنائي عبدالله السعيد ورمضان صبحي تحت المراقبة الشديدة طوال فترة المباراة كونهم أخطر عناصر المنافس. ويدخل الفريق الاحمر في معسكر مغلق اليوم إستعدادا لتلك المباراة حيث يخوض بعد قليل مرانه الأخير بإستاد مختار التتش.

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