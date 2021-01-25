إعلان جدول مباريات الدور التأهيلي الثالث لبطولة كأس مصر





أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات الدور التأهيلي الثالث لمسابقة كأس مصر موسم 2020-2021 على النحو التالي:-

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