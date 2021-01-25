أشاد بالأداء الرجولي لمنتخبنا.. وزير الرياضة يشهد مباريات مونديال اليد بإستاد القاهرة

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مباريات ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر تستمر حتى 31 يناير الجاري.

ومن المقرر ان يحضر وزير الرياضة المباريات التي تقام بصالة ستاد القاهرة اليوم ، وهى مواجهات المجموعة الثانية بين كل من اليابان والبحرين، في الرابعة والنصف مساءً، وويليها مباراة الارجنتين وقطر، في السابعة مساءً، ثم لقاء الدنمارك وكرواتيا ووفقا لناظم البطولة ، فمن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة مع قطر بعد غد الأربعاء في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، بعد أن تأهل المنتخب المصري بالوقوع في المركز الثاني بمجموعته، بعد التعادل مع سلوفينيا في ختا الدور النهائي بمباريات المجموعة الرابعة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء الرجولي للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد في مباراتهم أمام منتخب سلوفينيا ضمن الجولة الختامية للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر.

وهنّأ الوزير المنتخب الوطني لكرة اليد بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25، والتأهل إلى دور الثمانية بمونديال العالم، بعد تقديم أداء رائع بالمباراة، العودة بعد التأخر بأربعة أهداف في الشوط الأول للتعادل بالمباراة والتأهل بسبع نقاط لدور الثمانية.

تقام على مدار اليوم الاثنين، مواجهات قوية في إطار الجولة الختامية بالدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021 " والتي تستمر حتى يوم 31 يناير الجاري، وتشهد المنافسات مواجهات حاسمة بين كلا من، البرازيل مع أوروجواى وأسبانيا مع المجر وبولندا مع ألمانيا على صعيد المجموعة الأولى، فيما يلتقى البحرين مع اليابان والأرجنتين مع قطر والدنمارك كع كرواتيا بالمجموعة الثانية.

