لعن الله قوما ضاع الحق بينهم.. فرج عامر يتحدث عن اجتماع أندية الدوري الممتاز

فتح فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، النار على اتحاد الكرة المصري عقب اجتماع أندية الدوري الممتاز اليوم.

وكتب فرح عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتحاد كرة القدم لم يدعُ سموحة في لقاء أندية الممتاز".

وأضاف: "لعن الله قومًا ضاع الحق بينهم".

وأوصت أندية القسم الممتاز في اجتماعها اليوم مع الاتحاد المصري لكرة القدم على قواعد الموسم المقبل بتحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين دون تصنيف أو تحديد مراكزهم، وتثبيت فترة القيد الشتوية في شهر يناير والمشاركة في مسابقات الناشئين الرئيسية في القسم نفسه الذي يشارك فيه الفريق الأول للنادي.

كما أوصت أندية القسم الأول على تأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم المقبل، والطلب من اتحاد الكرة العمل على إيجاد بديل فيما لو تعرضت تقنية VAR للتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، وذلك لضمان استمرار تطبيق التقنية بالملاعب.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد اجتمعت اليوم برؤساء ومسئولي أندية القسم الممتاز، حيث استمعوا لشرح واف عن أوضاع المسابقة التي تهم الأندية المشاركة في المسابقة، حيث أكد أحمد مجاهد أن اتحاد الكرة يتمنى لو ينتهي الموسم في منتصف يوليو ، إلا أن عدم وجود سوى 4 سيارات للفار أجبرتنا على إقامة مباريات كل جولة على 3 أيام.

فيما أشار إلى القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل ناد يهدف إلى اتاحة الفرصة أمام الأندية التي فوجئت بوجود إصابات بين صفوف فريقها أن تعيد ترتيب أوضاعها حسب الظروف الجديدة ، وليس استمرار تأجيل مبارياتها ، حيث إن اللاعب المصاب يحتاج إلى أكثر من شهر للعودة إلى الملاعب.