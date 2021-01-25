نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب: مستوى ليفربول لم يتراجع بسبب صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ربط البعض خلال الفترة الأخيرة بين أزمة تجديد عقد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وتراجع نتائج الفريق.

وأوضح الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، أن هذا الحديث غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن هذا الوضع طبيعي في كرة القدم.

جدير بالذكر أن ليفربول لم يحقق أي انتصار فى آخر 5 مباريات بالدورى، حيث خسر في لقائين، وتعادل فى 3 مباريات، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن ليفربول خسر أمام نظيره مانشستر يونايتد، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء أمس الأحد.