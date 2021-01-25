نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مع التاريخ.. رقم خرافي ينتظر إبراهيموفيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل مهاجم ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، في العودة لتسجيل الأهداف، حيث يطارد السويدي رقماً قياسياً آخر، ضمن مسيرته الحافلة بالأرقام.

ويبحث زلاتان إبراهيموفيتش عن رقم قياسي جديد، حيث يرغب في تسجيل الهدف رقم 500 في الدوري والكأس، ولا يفصله سوى هدفان فقط للوصول إلى هذا الرقم الرائع.

ومع ذلك، فإن الغياب الذي يمكن أن يثقل كاهل الفريق، هو غياب هاكان كالهانوغلو الذي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وسوف يتعين على إبراهيموفيتش الاعتماد على مهارات سايليمايكرز الذي عاد مؤخراً، وكذلك ريبيتش، ورافايل لياو.